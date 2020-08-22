مسؤول بـ"الإنتاج الحربي" يكشف لـ"الوطن" تفاصيل مشروع المسارح المتنقلة

كشف المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي"، تفاصيل مشروع "المسارح المتنقلة" التي تعمل وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذه، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وقال "بخيت"، في حوار لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غد الأحد، إن المشروع يتم بناءً على تعاقد بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، على تصميم وتنفيذ 6 مسارح متنقلة، بملحقاتها، بإجمالي قيمة نحو 25.9 مليون جنيهاً.

وعن إمكانيات "المسارح الستة"، قال إنها تضم "استديو متنقل"، مُصمم على عربة حمولة 4 طن، مُجهزة بكابينة مُكيفة ومُصممة لتشغيل نظام التحكم بأجهزة الصوت والإضاءة، بالإضافة لوحدة توليد قوى كهربية قدرة 30 كيلو فولت أمبير، مُثبتة على العربة، بالإضافة إلى دورات مياه متنقلة، ومقطورتين مجهزتين للترابط معاً أو للعمل منفردة كمسرح طبقاً لاحتياجات هيئة قصور الثقافة.

وأضاف "بخيت"، أن تجهيزات "المسارح المتنقلة" تشمل أيضاً على 4 خيام تستخدم للتجهيزات قبل العرض، حيث يوضع فيها 4 "دواليب"، و4 مرايا، لحفظ متعلقات فريق العرض.

وأوضح أيضاً أن "الشركة" تُصنع مجموعة الهيكل المعدني كحامل لمعدات الإضاءة ووحدات توليد القوي بقدرة 4 كيلو فولت أمبير لإنارة الخيام ودورات المياه، كما يتم وضع 4 طفايات حريق للحفاظ على السلامة المهنية في تلك المسارح المتنقلة.