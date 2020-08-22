مسئول بـ"الإنتاج الحربي": سنصل بـ"المنتج الثقافي" لـ"الأكثر احتياجاً"

قال المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي"، إن الشركة ستتسلم عدداً من المسارح المتوقفة عن العمل لإعادة تأهيلها مرة أخرى.

وأضاف "بخيت"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غد الأحد، أن وزارة الإنتاج الحربي تؤمن دوماً بدور الفن والثقافة فى المجتمع وفى تنمية العقول لدى الشباب، وتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تناولها للقضايا الهامة إلى جانب نشر الوعى بالدور الذى تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع.

وتابع: "ومن هذا المنطلق فإن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم، كما أكد (الوزير مرسي)، خلال زيارته لشركتنا برفقة وزيرة الثقافة خلال الشهر الماضي، لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة فى مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية ومن بينها دعم المسارح المتنقلة سواء برفع كفاءة الموجود منها حالياً أو التصنيع الجديد".

وعن استخدامات "المسارح المتنقلة"، قال إنه حسب قيادات وزارة الثقافة، خلال زيارتهم لمصنعنا، ستستخدم في الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجاً، ودعم الفرق الفنية بالمحافظات، وتوفير مكتبات أسرة متنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعي والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة.

وأشار إلى أن شركته حاصلة على العديد من شهادات الجودة العالمية، ومنها 3 شهادات أيزو على سبيل المثال.