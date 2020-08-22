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مصرع طفلة صعقا بتيار كهربائي بسوهاج

كتب:

خالد الغويط
05:14 م | السبت 22 أغسطس 2020
مصرع طفله صعقها التيار الكهربائي في منزلها بسوهاج

مصرع طفله صعقها التيار الكهربائي في منزلها بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها، إثر إصابتها بصعق كهربائي داخل منزلها بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم بسوهاج، إثر ملامسة يدها لسلك عار، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفي أخميم.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفي أخميم بوصول "نورهان.ا" عامين، جثة هامدة.

وبسؤال عمها "شهاب.م"، 27 عامًا، عامل، أفاد أنه أثناء لهو الطفلة بالمنزل لامست يدها سلك عار، ما أدى لصعقها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهرباء، ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة.

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