محافظ القليوبية يتفقد أعمال المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بدء أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت للقادمين من الإسكندرية ومتجهين الي القاهرة بتكلفة اجمالية تصل الي 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا وتقوم على إنشاءه الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتحويل الطريق القادم من بنها ومتجه إلى القاهرة ليصعد الكوبري الجديد الذي تم إنشاءه كمرحلة أولى والعمل على مدار 24 ساعة والالتزام بالجدول الزمني المقرر الانتهاء منه خلال 4 اشهر فقط.