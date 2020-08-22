الشحات يوافق على فتح فصل علمي بـالمعهد الأزهري بترسا

وافق الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، على فتح فصل علمي بالمرحلة الثانوية بمعهد فاطمة الزهراء بترسا بطوخ نظرا لحاجة المنطقة والقرى المجاورة لهذا الفصل بما يساعد الطالبات على التحصيل العملي، نظرا لعدم وجود فصل علمي بالمعاهد المجاورة ولعدم إرهاق الطالبات في السفر للمعاهد الأزهرية التي تبعد عنهم أكثر من 10 كيلومترات وعدم تحميل أولياء الأمور فوق طاقتهم من نفقات المواصلات.

ووافق "الشحات" على فتح هذا الفصل تحقيقا لرغبة أولياء الأمور في القرية والقرى المجاورة.

وفى السياق، تقدم الدكتور مصطفى حجاج نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم بترسا طوخ قليوبية والأعضاء المهندس مصطفي عرام والشيخ خالد عوده عضو وإبهاب محرم أمين الصندوق بالجمعية بخالص وعظيم الشكر والتقدير والاحترام والعرفان بالفضل لمجهود الدكتور محمد الشحات رئيس الادارة المركزية للازهر الشريف بالقليوبية وفضيلة الشيخ عبدالمجيد دومه الوكيل الشرعي للمنطقة والمهندس حسن محمد فرج مدير الإدارة الهندسية والمهندس أمير عبد المجيد لتعاونهم البناء في استكمال دخول المرحلة العلمية بفتح اولي ثانوي علمي بمعهد فيتات فاطمة الزهراء فى ترسا لخدمة طالبات خمس قري مجارة لقرية ترسا مما يساعدهم علي النهوض بالتعليم الازهري.