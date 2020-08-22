انهيار منزل في أعمال التنقيب عن الآثار بحي غرب أسيوط

كشفت المعاينة والتحريات الأولية التى قام بها فريق مباحث قسم شرطة أول أسيوط أن التنقيب عن الآثار سبب انهيار الجزء الداخلي لإحدى العقارات بمنطقة غرب البلد دون وقوع إصابات أو وفيات.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث إنهيار جزئى لمنزل بجوار مسجد السيده نفيسه ملك "صالح عبد الساتر " ورثه اعتماد محمد عبدالحليم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والدفاع المدني كما إنتقل لموقع البلاغ محمد بشير رئيس حى غرب وتم فرض كردون امنى حول العقار كما تم فصل المرافق ولا يوجد اصابات او خسائر في الأرواح وجاري رفع الأنقاض وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية من قبل الاداره الهندسية.