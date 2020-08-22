أساتذة طب وقائي: لا مانع من إقامة صلاة الجمعة ويجب الالتزام بالإجراءات

تزامناً مع مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت يوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجوامع التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري، إلاّ أنّ العودة شملت عددا من الضوابط لتجنب تفشي عدوى الفيروس التاجي بين المصلين.

في هذا الصدد يقول شريف حته استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إنّ هناك انخفاض كبير وملحوظ في عدد الإصابات، مشيراً إلى أنّ انحسار عدد المصابين عائد إلى حرص والتزام قطاع كبير من المواطنين بالتعليمات الطبية، مضيفاً أن تأثير الفيروس بات ضعيفاً مقارنة بالشهور الماضية.

ويتابع "حته" أنّه رغم ذلك لابد من اتباع إجراءات احترازية عند عودة صلاة الجمعة مرّة أخرى و إقامتها جماعة.

ويقول استشاري الطب الوقائي أنّ إغلاق دورات المياه داخل الجوامع والمساجد من أهم وأبرز الاجراءات الاحترازية التي يجب تطبيقها: "عشان مايكونش في استخدام للحمامات و الأدوات الصحية بالإضافة إلى انعدام لنظافة اللي بتساعد على انتشار العدوى"، مشيراً إلى ضرورة ارتداء الكمامة منذ الدخول إلى المسجد وحتى انتهاء الصلاة: "لازم كل واحد يكون معاه مصليته الشخصية وعدم السجود مباشرة على سجاد الجامع والأفضل إنه يتم إزالة الفرش ويكون المسجد على البلاط زي الحرم المكي لأن السجاد بيساعد على نقل العدوى سواء كانت بكتيرية أو فيروسية لأن الميكروبات بتعلق على الأقمشة"، مشدداً على أهمية الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي: "الأفضل إن أغلب المصلين يكونوا بره الجامع في الساحات الخارجية وحتى اللي بيصلوا جوه يستغنوا عن التكييف لما له من مساهمة خطيرة في نقل ونشر العدوى بشكل عام".

ويقول ياسر شقوير، استشاري الأمراض المعدية والتغذية العلاجية والمناعة والطب الوقائي وعلم الوبائيات، إن الهدف من الإجراءات الاحترازية هي الوقاية من الفيروس وتقليل فرص الإصابة وانتقال العدوى، مشيرا إلى أن ارتداء الماسك الطبي مهم للغاية: "الفيروس ممكن يقعد 3 ساعات في الهواء فمهم جدا لبس الماسك، لأنه حماية الآخرين من العدوى وهو ده الهدف الأهم"، ويتابع: "لو المصلين كلهم لابسين الكمامة فنسبة انتقال العدوى هتكون 1,5٪ والأفضل كمان ارتداء الفيس شيلد على الأقل أثناء الخطبة".

ويقول "شقوير" أن التعقيم من الخطوات الهامة جدا مشددا على أهمية تخفيض عدد المصلين مقارنة بما قبل الوباء بالإضافة إلى عدم الإطالة في الخطبة والصلاة ويتابع: "من الأفضل عدم ارتداء القفاز الطبي لأنه ممكن يكون سبب لنقل العدوى والحرص على غسل اليدين وتعقيمها".

ويضيف "شقوير" أن من أكثر الأخطاء الشائعة والخطيرة الكنس الجاف حيث يساعد على نشر الفيروس لأن حبيبات التراب تبقى عالقة في الهواء وبالتالي يعلق الفيروس بها ولذلك لابد من التنظيف الرطب، بالإضافة إلى ضرورة استعمال صندوق قمامة مغلق: "عشان مخلفات المصلين من مناديل وغيرها ماتكونش معرضة للهواء".