مصرع سائق طعنه زميله بسبب أولوية تحميل الركاب في الدقهلية

لقى سائق مصرعه، في موقف سندوب بمحافظة الدقهلية، اليوم، متأثرا بطعنة لخلاف علي أولوية تحميل الركاب.

تلقى رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، يفيد مصرع سائق متأثرا بطعنة لخلاف على أولوية التحميل بموقف سندوب التابع لقسم شرطة أول المنصورة.

وانتقلت مباحث القسم بقيادة العقيد أحمد شبانة، رئيس مباحث أول المنصورة، ، وبالفحص تبين مصرع "محمد رضا الشبراوي وشهرته التوتو، 25 سنة سائق، ومقيم بمدينة المنصورة"، وجري إيداع الجثة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن خلافا نشب بين المجني عليه، و"أحمد ا، 36 سنة سائق" علي أولوية التحميل، والذي أخرج مطواة وطعنه.

وتمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الوقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .