حظر "زراعة الموز": غضب بين الفلاحين والمختصون يرحبون

قرار مشترك أصدرته وزارتا الزراعة والرى مؤخراً، حظرتا بموجبه زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية والجديدة منذ تاريخ صدور القرار، مع استمرار الدورة الزراعية المنزرعة حالياً حتى انتهائها، بالإضافة إلى إلزام المزارعين فى جميع أنحاء الجمهورية من أصحاب مزارع الموز بتحويل أنظمة الرى العادية (الرى بالغمر) إلى الأنظمة الحديثة (الرى بالتنقيط)، فى إجراء ضمن حزمة أخرى من الإجراءات التى تتخذها الدولة فى هذه الآونة فى محاولة منها لمنع إهدار المياه، حيث يعتبر الموز واحداً من المحاصيل التى تستهلك كميات كبيرة من المياه بحسب المتخصصين.

فى هذا الملف تحاول «الوطن» رصد ردود الفعل من قبل المزارعين من أصحاب مزارع الموز فى أراضى الدلتا والأراضى الصحراوية، للوقوف على ما يرونه مناسباً وغير مناسب بالنسبة لهم، كما تواصلنا مع متخصصين وقيادات فلاحين لمعرفة إيجابيات وسلبيات حظر زراعة الموز فى مصر خلال الأعوام القادمة.