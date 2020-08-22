شنق نفسه بحبل.. انتحار سباك في ظروف غامضة بسوهاج

انتحر سباك بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية شطورة دائرة مركز طهطا بسوهاج، ويجري رجال المباحث تحرياتهم لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بانتحار سباك داخل منزله بنجع خليفة بناحية قرية شطورة، دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص قيام "طلعت. أ" 32 عامًا بشنق نفسه بحبل في سقف منزل أسرته، بذات الناحية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.