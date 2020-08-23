أحمد السعدني يدعم مؤمن ذكريا: "ربنا يشفيك ياحبيبي"

دعم الفنان أحمد السعدني، مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني بعد بكائه خلال العرض المسرحي "علاء الدين" مع الفنان أحمد عز.

وكتب السعدني: "ربنا يشفيك يا رب يا حبيبي‏ وشكراً لزمايلي.. مؤمن زكريا مجدي الهواري، أحمد عز".

ولم يتمالك زكريا دموعه بعد تحية عز له على المسرح خلال حضوره مسرحية "علاء الدين"، حيث قال عز: معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول، ليذهب عز إلى زكريا ويصعد الاثنان المسرح، وبدأ اللاعب في حالة صحية صعبة، وهتف الجمهور لمؤمن قائلا: "بنحبك يا مؤمن".