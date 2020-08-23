أحمد السعدني يدعم مؤمن ذكريا: "ربنا يشفيك ياحبيبي"
كتب:
ياسمين محمود
02:40 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
أحمد السعدني
دعم الفنان أحمد السعدني، مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني بعد بكائه خلال العرض المسرحي "علاء الدين" مع الفنان أحمد عز.
وكتب السعدني: "ربنا يشفيك يا رب يا حبيبي وشكراً لزمايلي.. مؤمن زكريا مجدي الهواري، أحمد عز".
ولم يتمالك زكريا دموعه بعد تحية عز له على المسرح خلال حضوره مسرحية "علاء الدين"، حيث قال عز: معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول، ليذهب عز إلى زكريا ويصعد الاثنان المسرح، وبدأ اللاعب في حالة صحية صعبة، وهتف الجمهور لمؤمن قائلا: "بنحبك يا مؤمن".