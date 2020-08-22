نبيل الحلفاوي مهنئا الزمالك بالفوز: اليوم مش بتاع الأهلي

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، نادي الزمالك، بعد فوزه على النادي الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وقال "الحلفاوي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للزمالك، بعد الهدفين اللي في القائم والبنالتي الذي لم يحتسب كان واضح إن اليوم مش بتاع الأهلي".

وأحكم الزمالك قبضته على القمة 120 أمام الأهلي، بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع الأهلي صاحب الصدارة لـ16 نقطة، حيث يأتي الأهلي في المركز الأول برصيد 56 نقطة.

وسجل ثلاثية الزمالك كل من، أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في الدقائق 13 و71 و93، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وبدأ الأهلي، أول محاولاته الهجومية عن طريق أليو ديانج، بتسديدة بعيدة المدى من خارج حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى، دون خطورة تذكر على الحارس محمد أبو جبل في الدقيقة الثانية.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة الخامسة بالقرب من حدود منطقة جزاء الزمالك، نفذها علي معلول بتمريرة طولية إلى داخل عمق المنطقة أبعدها الحارس محمد أبو جبل في الوقت المناسب قبل أقدام أيمن أشرف.