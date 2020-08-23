حملات مكبرة على مخابز الدقهلية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، عن شن حملات مكبرة والمرور الدوري والميداني على أرض الواقع على معظم المخابز، على مستوى المحافظة يوميا لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز.

وبحسب بيان مديرية التموين، فإن الحملات مستمرة لمتابعة سير العمل في المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والتأكد من التزام كل المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وذكرت أن مفتشي التموين بكافة الإدارات "أجا والسنبلاوين والمنصورة وبلقاس وجمصة وتمي الامديد وبني عبيد ومنية النصر ودكرنس وطلخا وميت سلسيل وميت غمر"، شنوا حملات مكبرة على المخابز بالمحافظة للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش.