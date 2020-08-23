واسيني الأعرج يصدر رواية "رمادة.. كائنات كوفيلاند اليتيمة" قريبا

أعلن الروائي الجزائري واسيني الأعرج، عن قرب صدور أحدث رواياته، بعنوان "رمادة.. كائنات كوفيلاند اليتيمة" عن دار الآداب ببيروت.

ونشر "الأعرج" صورة ترويجة لغلاف الرواية على حسابه الشخصي على "فيسبوك": "قادمة نحوكم في لباسها الأزرق، على الرغم من زمن الرماد، 10 أكتوبر 2020، دار الآداب بيروت".

يشار إلى أن واسيني الأعرج حصل على الليسانس من كلية الآداب واللغات من جامعة وهران الجزائرية، كما حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة دمشق.

ويشغل منصب أستاذ كرسي بجامعة الجزائر المركزية منذ عام 1985، ومنصب أستاذ بجامعة السوربون منذ عام 1994. يعتبر أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي.

وصدر له عدد كبير من الأعمال منها "طوق الياسمين"، "مرايا الضرير"، و"مملكة الفراشة"، وتم اختيار روايته "حارسة الظلال" في عام 1997 ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا، كما تم اختياره في عام 2005 كواحد من ضمن ستة روائيين عالميين لكتابة التاريخ العربي الحديث.

تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينها: الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والسويدية، والدانمركية، والعبرية، والإنجليزية، والإسبانية، ساهم في مناقشة وإدارة العديد من الأبحاث العلمية والفكرية في الجامعات الجزائرية والعربية والأوروبية.