السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية خلال الأسبوع الجاري

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه خلال الأسبوع الجاري، وطبقًا لبرنامج التوريد مع الشركة المجرية الروسية، سيتم وصول دفعة من العربات الروسية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية، وعددها 35 عربة من الدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية، وذلك على دفعتين.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 13 عربة، ودفعة أخرى قبل نهاية الشهر الجاري بعدد 22 عربة، ليكون إجمالي التوريد خلال شهر أغسطس الجاري 35 عربة طبقًا لبرنامج التوريد المتفق عليه.

وتابع أن هذا النوع من العربات مصمم على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية، مؤكدًا أن مجال التطوير لا يشمل الجرارات والعربات فقط، بل أيضًا تطوير البنية الأساسية التحتية، خاصة من ناحية تجديدات السكك ومشروعات الإشارات التي تضاهي أحدث النظم العالمية، وذلك لتحقيق الأمان الكامل لحركة وسير القطار على خطوط الشبكة.

وأكد أن مشروعات الإشارات تزيد من كفاءة الشبكة من ناحية تقليل التقاطر بين القطارات، وبالتالي هناك إمكانية لزيادة عدد القطارات.