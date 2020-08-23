وكيل شباب البرلمان ينعى الفدائية علية الشطوي

نعى النائب البورسعيدى بمجلس النواب الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفدائية البطلة علية الشطوي إحدى فدائيات مدينة بورسعيد الباسلة وأبطالها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وتوجه "حسين" في بيان له أصدره اليوم بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم شعب بورسعيد وأسرتها ومحبيها الصبر والسلوان، مؤكدا أن البطلة العظيمة علية الشطوي رحمه الله عليها كانت وستظل مصدر فخر وعزة لكل المصريين بصفة عامة ولأبناء وشعب المدينة الباسلة بور سعيد بصفة، خاصة بتضحياتها وبطولاتها التي تدرس لكل الأجيال.

وقال الدكتور محمود حسين إن دماء الوطنية والفداء كانت تتدفق في شرايين هذه البطلة التي كانت تعشق مصر وترابها.

وأكد أن الرأي العام البورسعيدي يفخر ويعتز بما قدمته الفدائية البطلة "علية الشطوي" من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثي برفقة أبطال وفدائي المدينة وهذه التضحيات سجلها التاريخ بحروف من نور في سجل البطولات والتضحيات ورحم الله البطلة وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون، مناشدا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن يطلق اسم هذه الفدائية الوطنية على أحد شوارع أو ميادين بورسعيد تكريما وتخليدا لها.