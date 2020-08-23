نقيب أطباء الأسنان لـ"الوطن": نطالب بعدم قبول أكثر من 5 آلاف طالب سنويا

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن هناك مشكلة تواجه النقابة كل عام، تكمن في زيادة أعداد المقبولين والخريجين في كليات طب الأسنان مما يؤدي إلى أن تلك الأعداد لا تتناسب مع حاجة سوق العمل، وظهور مشاكل في التكليف بوزارة الصحة.

وأكد هيكل في تصريحات خاصة لـ الوطن، إنه سيعمل على تخفيض أعداد الخريجين، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع وزيري التعليم العالي والصحة لبحث أعداد الخريجين وأزمة التكليف والإطلاع على خططهم للفترة المقبلة حتى يتم التنسيق مع النقابة.

وأشار إلى أن هناك مطالب أساسية لنقابة الأسنان، بالحد من أعداد الخريجين من الجامعات الأجنبية، والتى يحصل الطلاب على شهاداتهم من خلالها، نظرا لأنها أصبحت باب خلفى لكل من لا يحصل على مجموع طب الأسنان للالتحاق بالنقابة ومزاولة المهنة.

وشدد على ضرورة تقنين الدراسة بالكليات الأجنبية، مطالبا بتحديد أعداد المقبولين فى الجامعات بحيث لا يتعد الـ5 آلاف طالب طب أسنان سنويا، مهما زاد عدد كليات طب الأسنان، على أن يتم النظر فى هذا العدد كل 5 سنوات، وفق متطلبات سوق العمل، بجانب التأكد من إمكانيات الكليات، بحيث يتم ضمان أن الخريج ذو كفاءة مرتفعة.