عباس أبو الحسن ينشر صورة من كواليس "أبو عمر المصري" مع أروى جودة

نشر الفنان عباس أبو الحسن، صورة من كواليس مسلسل "أبو عمر المصري"، الذي عرض منذ عامين.

وظهر بالصورة مع الفنانة أروى جودة، وعلق "أبو الحسن" على الصورة قائلاً، "أبو عمر المصري".

مُسلسل "أبوعمر المصرى" بطولة أحمد عز، فتحي عبدالوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضي، عباس أبو الحسن، صبري فواز، إيمان العاصي، أحمد بدير، محمد سلام، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويُعرض المسلسل على "MBC مصر 2" يومياً الساعة 10:00 مساءً، ويُعاد يومياً الساعة 3:00 بعد منتصف الليل.