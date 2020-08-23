فيديو.. الإفتاء: "ملك اليمين" انتهى.. واللي يقنع واحدة بكده بيستغفلها

تلقت دار الإفتاء المصرية تساؤلاً حول رجل مسن أحب سيدة تعمل لديه في المنزل ولا يقدر على زواجها خوفًا من أبنائه ويقنعها أنها ملك يمينه ويحلل لها العلاقة التي تربطهما دون زواج، فما حكم هذه العلاقة؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل، مشددًا على أن تلك العلاقة هي علاقة محرمة "الاثنين جهلة أو هو بيستغفلها.. ملك اليمين قد انتهى منذ زمن بتوقيع اتفاقية عالمية كان المسلمون طرفًا فيها، وحتى إذا كان ملك اليمين ما زال قائمًا كان لابد أن تكون السيدة ملكًا ليمينه وفي هذه الحالة هذه السيدة ليست ملك يمين ولكنها حرة فكيف ملكها كي تصبح ملكًا ليمينه".

وحذر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السيدة من هذه العلاقة ومن الاستمرار بها بعد معرفة الحكم الشرعي بها "لو استمريتي في كدا هيكون ده زنا ومش هيكون ملك يمين، فاتقي الله".