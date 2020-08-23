نيابة زفتى تصرح بدفن جثة شخص عُثر عليها طافية بنهر النيل

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتى بضرورة الانتهاء من إجراءات دفن جثة شخص عُثر عليها طافية بمياه نهر النيل، وتسليمها إلى ذويه لدفنه بمقابر عائلته، لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز زفتى، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية غارقًا بمياه النيل، بمنطقة الرياح العباسي بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية الى مكان الحادث، وتم الدفع بفرق الإنقاذ، وتم انتشال جثة "م.ت"، طالب دراسي، والتحفظ على الجثة بمشرحة زفتى العام.

وأفادت التحريات الأمنية، وسماع أقوال شهود العيان، بأن الشاب كان يلهو برفقة زملائه حال استحمامهم بمياه ترعة البحر العباسي بمياه نهر النيل، بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بتشريح الجثه ودفنها.