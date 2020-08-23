النائب العام يأمر بحبس المتهمتين في تعذيب طفلة كفر الشيخ

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهمتين، التي عملت لديها الطفلة "أمنية" بالخدمة، والوسيطة التي شغلتها، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد تعرض المجني عليها للتعذيب والحرق بالنار خلال خدمتها لدى المتهمة الأولى وزوجها بوساطة المتهمة الثانية.

وقالت والدة الطفلة أمنية، ضحية التعذيب، إنّها اضطرت لتشغيل ابنتها رغم صغر سنها لحاجتها للمال بعدما طلقها زوجها، موضحة أنّها اتفقت مع وسيطة لتشغيل الفتيات في الخدمة بالمنازل، لدى المتهمَيْن اللذيْن تعديا على المجني عليها، لرعاية صغيريهما المصابين بمرض (التوحد)؛ وتقاضت لذلك أجر نجلتها.

وأضافت والدة الطفل، خلال استجوابها أمام النائب العام بعد تنفيذ أمر ضبطها، أنّه رغم استقرار عمل وإقامة الطفلة معهما، لكنها مؤخرًا أبدت رغبتها في عدم الاستمرار بالعمل والعودة للإقامة مع والدها دون والدتها، لكنها كانت تدفعها للاستمرار في العمل رغمًا عنها.

وأوضحت أنّها علمت من الوسيطة المذكورة بإصابة نجلتها بحروق لتعدي المتهمين عليها، مؤكدة أنّ والد المجني عليها لم يعلم بأمر تشغيل ابنته إلا منذ أسبوعين، ولم يُبدِ اعتراضًا بعد علمه بذلك، موضحةً أنّها لم تحضرْ لحظةَ استلام ابنتها، كونها كانت في حالة وضع، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمة بضمان ماليٍّ.

وألقت الشرطة القبض على وسيطة تشغيل الخادمات المذكورة، وقرَّرت أنّها لطلب المتهم منها توفير خادمة لرعاية طفليه المريضين، عرضت عليه تشغيلَ المجني عليها لديه، وسلمتها ووالدتُها له، نافيةً اعتيادها العمل وسيطةً في تشغيل الفتيات.

وقالت إنّها منذ 4 أيام أبلغها المتهم برغبة المجني عليها، في ترك العمل والعودة للإقامة مع والدها، وبحضورها تسليمَ المجني عليها لوالدها فُوجئت بإصاباتها، وبدا على المتهم التوتر، وبسؤالها عنها مدعيًا أنّها التي أحدثتها بنفسها لعدم اهتمام والدتها بها، ورغم أنّ المجني عليها ادعت أمام الحضور حينئذٍ إحداثَ إصابتها بنفسها، إلا أنّها بعدما غادر المتهم وخلت إليها أعلمتها بتعدي المتهم وزوجته عليها وإحداثهما ما بها من إصابات، وأنّها خشيت بطشهما فلم تُفصح عن ذلك أمامه.

وكانت تحريات الشرطة أسفرت عن استغلال والدة المجني عليها الأخيرة بتشغيلها لدى المتهمَيْن خادمةً سعيًا وراءَ المال، وأنّ الوسيطة اعتادت تشغيل الفتيات بالخدمة بالمنازل، وهي مَن توسط لتشغيل المجني عليها مقابلَ أجرٍ حصلت عليه نظير ذلك.

وتمكنت الشرطة من القبض على زوجة المتهم نفاذًا لأمر النيابة العامة، والتي باستجوابها قررت مضمونَ ما قرَّرهُ زوجُها، مدعيةً إحداث المجني عليها إصاباتها بنفسها، ومؤكدةً أنّ وسيطة تشغيل الخادمات هي التي توسطت في عمل المجني عليها لديها وغيرها من الفتيات سابقًا.