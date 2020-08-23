حجز الحكم على متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية" لـ25 أكتوبر

حجزت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "خلية الجيزة الإرهابية"، لجلسة 25 أكتوبر المقبل، للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، وعلي عمارة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهمين في أكتوبر 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.

ونسبت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.