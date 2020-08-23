"جنايات شبرا" تؤجل الفصل في "فساد البترول"

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافطة القليوبية، تأجيل الفصل في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة البترول" لحين استدعاء مسؤولي شركة إنبي للبترول، لسؤالهم في قضية رشوة أحد مهندسي شركة إنبي للبترول من قبل إحدى شركات المقاولات المتعاملة مع الشركة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية كلا من المستشار رضا عيد، والمستشار تامر حجازي، وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت القضية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بعد ضبط أحد مهندسي شركة إنبي حال تقاضيه رشوة من إحدى شركات المقاولات.

يشار إلى أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على مهندس بإحدى شركات البترول استغل موقعه الوظيفي في طلب رشوة مالية، مقابل تسهيل بعض الأعمال.

وتلقت إدارة الأموال العامة بلاغًا من "رضا.م"، المدير الإداري لإحدى شركات المقاولات بطلب "محمد.غ" مهندس كهرباء بإحدى شركات البترول، خمسمائة ألف جنيه لنفسه مقابل تسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات للأعمال التي نفذتها الشركة التي يعمل بها المُبلغ بأحد المشروعات التابعة للشركة محل عمله.

ومن خلال الفحص والتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها، أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغـلال النفوذ عن صحة الواقعة واستغلال "محمد.غ"، وظيفته العامة في تحقيق أرباح غير مشروعة.