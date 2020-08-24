أهم ضوابط تشغيل الفنادق العائمة: إلغاء الحفلات والأوبن بوفيه

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار أن قطاع المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية بالوزارة يعكف حاليا على وضع ضوابط تشغيل الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان والتى أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بدء عملها بداية من شهرأكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الضوابط ستشمل كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يجب توافرها لمنع انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر على متن الفندق، مشيرا إلى أن أهم ملامح الضوابط ترتكز فى النقاط التالية:

1- ألا تتعدى السعة القصوى لاستقبال الزوار بالفندق العائم في بداية التشغيل 25% من السعة الاستيعابية للفندق ترتفع فيما بعد.

2- أن يكون أقصى حد للتسكين بالفندق العائم هو فردان فى الكابينة الواحدة.

3- تعقيم وتطهير المراسى والسقالات بشكل دورى واتباع إجراءات التباعد عند الصعود للفندق أو النزول منه.

4- عدم إقامة أي حفلات غنائية أو فنية على متن الفندق.

5- توفير معقم اليدين وتطهير كافة المناطق بالفندق باستمرار وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

6- ترك مسافة بين طاولات الطعم بالفندق وإلغاء الأوبن بوفيه.

7- تركيب أجهزة تعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة عند مدخل الفندق.

8- وجود طبيب للكشف على أي حالات مصابة لكورونا.

9 - الكشف الدورى على العاملين بالفنادق وإجراء تحليل pcr كورونا لهم عقب عودتهم من الإجازات.

وكان الدكتور خالد العنانى قد قرر إرجاء تنظيم أي رحلات للفنادق العائمة (Nile Cruises) لشهر أكتوبرالمقبل.