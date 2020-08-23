ولي عهد الكويت: البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى باسم الحرية

وجه نائب أمير الكويت، ولي العهد نواف الأحمد كلمة، اليوم، لأبنائه الكويتيين حول آخر المستجدات، أكد فيها أنه "لا حماية لفاسد مهما كان اسمه أو صفته أو مكانته"، داعياً "الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين"، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وشدد الأحمد، على أن "قضية التسريبات الأخيرة تحظى باهتمامه شخصياً"، مؤكداً أن "المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقراراها مسؤولية الجميع وهي هدفنا الأعلى وهي قمة الأولويات وقد أكد الشعب الكويتي حرصه على كيان الوطن وقدم أغلى التضحيات وبذل الروح والدم والغالي والنفيس فداء له وحفاظا على سيادته وجسد أروع صور الوحدة الوطنية والتلاحم مع قيادته في تجاوز كافة التحديات والمخاطر التي تزخر بها صفحات تاريخ الكويت الناصع حرة أبية عزيزة الجانب عالية الراية".

وأشار ولي العهد، إلى تسريبات من "جهات أمنية" تهدف إلى "شق الصف الوطني"، مشدداً على ضرورة التوقف عن تداول مثل هذه "المواد الضارة بالوطن".

وأعرب الأحمد عن ثقته بأن شعب الكويت لن تنطلي عليه مثل هذه الأمور، مذكّراً بأن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح حذر مراراً من انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف ولي العهد الكويتي، أن البعض يحاول "زرع الانقسام والفوضى باسم الحرية"، ورأى نائب أمير الكويت أن الكويتيين يحتاجون "للعمل بروح الفريق لمواجهة عدة ملفات وتحديات"، مضيفاً: "المواطنون يتطلعون إلى إنجاز ملموس".

"نواف الأحمد": سنواجه الفساد وخطره المدمر بكل حزم

وشدد الأحمد قائلاً: "سنواجه الفساد وخطره المدمر بكل حزم الجميع مسؤول ولا يوجد أي شخص فوق القانون"، مضيفاً أن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون.

واعتبر نائب أمير الكويت، أنه "ليس مقبولا تصوير الكويت على أنها بؤرة للفساد".