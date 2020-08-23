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محمود مسلم

قوات التحالف الدولي تنسحب من معسكر التاجي في العراق

كتب:

(وكالات)
04:49 م | الأحد 23 أغسطس 2020
عناصر من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي

عناصر من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي

انسحبت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، من قاعدة التاجي العسكرية التي تعرضت لهجمات منتظمة من قبل مسلحين محليين.

وتعد قاعدة التاجي ثامن قاعدة للتحالف في العراق يتم تسليمها للقوات العراقية منذ مارس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل أيام رغبته في سحب القوات الأمريكية المتبقية في العراق.

وتعرضت قاعدة التاجي لهجمات صاروخية 5 مرات هذا العام - إحداها في مارس، وأصيب فيها 3 من قوات التحالف وعراقيان.

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