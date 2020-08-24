محافظ كفر الشيخ يكرم 33 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية

كرم محافظ كفر الشيخ، أمس، 33 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية وأوائل مدرسة "النور للمكفوفين" من أبناء المحافظة، مؤكدا أن التعليم قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطور التعليم في جميع مراحله لبناء الإنسان للمشاركة في إحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن، مقدما كل الدعم للطلاب للوصول بالتعليم داخل المحافظة إلى مستوى عالمي يساعد في التقدم والرقى، كونهم تفوقوا في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم بأسره وهى جائحة فيروس كورونا، وهذه الجائحة لم تكن شبحا أو عائقا أمام الطلاب لتحقيق مراكز متفوقة.

وقال نور الدين إن المتفوقين بذلوا جهدا كبيرا حتى وصلوا إلى مرحلة متقدمة وتفوقوا وأصبحوا من أوائل الثانوية العامة، مؤكداً أن الثروة البشرية هي أعظم كنز في الأمم ومن ثم يجب الاهتمام بالطلاب، من خلال الالتزام بحق كل طالب في خدمة تعليمية متكافئة، والسعي إلى اكتشاف الموهوبين تعليميا وثقافيا وعلميا ومساعدتهم، مشيدا بالقائمين على العملية التعليمية.

وقدم المحافظ، شهادات تقديرية للطلبة المتفوقين لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق ولكى يكونوا قدوة حسنة ونماذج مشرفة لأقرانهم من الطلبة والطالبات بالمحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية، وتحقيق طموحاتهم في خدمة وطنهم ومحافظتهم في كافة المجالات، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وأعرب عن سعادته بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات، وأكد لهم أنهم نماذج مشرفة أدخلت الفرحة على قلوب أسرهم، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الآول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم نحو التفوق، مقدماً الشكر للقائمين على العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، الشيخ أشرف النجار مدير عام الإدارة المركزية للأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية، وأسر المكرمين.

والمكرمون من أوائل الثانوية العامة "الشعبة علمي علوم" الطالب حسام حمدي عبد الفضيل المركز الأول مدرسة علي عبدالشكور، الطالب عاطف معتمد محمد المركز الأول مكرر قلين، الطالبة إسراء تيتو إبراهيم المركز الأول مكرر مدرسة الشهيد هشام بركات، الطالب أحمد عماد أحمد المركز الأول مكرر مدرسة مصطفى سمير بدوي للغات، أوائل المكرمين "الشعبة علمي رياضة" الطالب علاء هشام محمود المركز الأول مدرسة الشهيد مصطفى هلال، الطالبة شروق عبدالرؤوف أحمد المركز الثاني مدرسة مصطفى سمير بدوي للغات، الطالب شريف شعبان خليفة المركز الثانس مكرر مدرسة محلة أبوعلي، الطالب أحمد لطفي مؤنس المركز الثاني مكرر مدرسة علي عبدالشكور للغات، الطالب أحمد محمد أشرف المركز الثاني مكرر مدرسة علي عبدالشكور.

أوائل المكرمين من "الشعبة الأدبية " الطالب عادل مصطفى سعيد المركز الأول مدرسة فوة الثانوية المشتركة، الطالبة منة الله صلاح الدين المركز الثاني مدرسة دسوق الثانوية بنات، الطالبة منال منتصر أحمد المركز الثاني مكرر مدرسة مطوبس الثانوية بنات، الطالبة مريم محمد سعيد المركز الثالث مدرسة فوة الثانوية المشتركة، الطالبة ندى عادل محمد فتح الله المركز الرابع مدرسة دوق الثانوية بنات.

وأوائل الثانوية العامة لمدرسة النور للمكفوفين الطالبة دنيا مختار محمد المركز الأول مدرسة النور للمكفوفين، بلإضافة إلى المكرمين من الثانوية العامة الازهرية " الشعبة العلمية " الطالبة نهال ناصر سعد الدين المركز الرابع على مستوى الجمهورية الأول على المحافظة معهد فتيات المندورة، إيمان أبوزيد الرفاعي المركز التاسع على مستوى الجمهورية والمركز الثاني بالمحافظة معهد فتيات مصطفى طلخان، الطالبة تقى سعد عبدالعزيز المركز التاسع على مستوى الجمهورية المركز الثانى مكرر بالمحافظة معهد فتيات منشأة عباس، الطالبة رحمة محمد السيد المركز التاسع على مستوى الجمهورية المركز الثانى مكرر بالمحافظة معهد فتيات محلة أبوعلي، الطالب أحمد رياض محمود المركز الخامس معهد الشمارقة الأزهرى، الطالبة أسماء محمود كلبوشٍ المركز الخامس مكرر معهد فتيات مصطفى طلخان، الطالبة آلاء أشرف الجندي المركز الخامس مكرر معهد فتيات مصطفى طلخان، الطالبة آية جمال عبدالله المركز الخامس معهد فتيات السالمية الأزهرب، الطالبة دعاء سعد على المركز الخامس مكرر معهد فتيات البياض الأزهري، كذا أوائل الثانوية الأزهرية "الشعبة الأدبية" الطالبة رشا إبراهيم خليل المركز الأول معهد فتيات النوايجه، الطالبة هدية محمد سعدون المركز الثاني معهدفتيات دسوق الأزهري، الطالبة سحر إبراهيم فتحي الطويلة المركز الثالث معهد فتيات محمد رجب، الطالبة أسماء محمد الزفيلي المرز الرابع معهد فتيات فوه الأزهري، الطالبة رانيا علي صقر المركز الخامس معهد فتيات أبوزيادة الأزهري، الطالبة سارة أبوالنجا الخضيري المركز الخامس مكرر معهد فتيات فوه الأزهري، الطالب محمد محمود غنيم المركز الثالث للمكفوفين على مستوى الجمهورية الأول على المحافظة معهد فتيات الحامول الأزهري، الطالبة منى صلاح القزاز المركز الثاني للكفوفين معهد فتيات الحامول الأزهري، الطالب أحمد إبراهيم الشهوي المركز الثالث للمكفوفين معهد صندلا الأزهري.