20 مليون جنيه لتطوير 3 أنفاق مشاة بشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق ناصر للمشاة بحي غرب شبرا الخيمة، ضمن خطة المحافظة لتطوير أنفاق "ناصر" و"النيل" و"الجوازات" بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة، وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وتشتمل أعمال التطوير عزل جدار حوائط الأنفاق لمنع أي تسريب للمياه، إضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج، وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

ووجه الهجان بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل بعد افتتاحها، موضحًا أن تلك الأنفاق تمثل أهمية قصوى للمواطنين، ويستخدمها آلاف العابرين يوميًا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة، وكلية الزراعة، ومستشفى النيل.

كما تابع المحافظ، حل مشكلة تسرب المياه بنفق ناصر، ووضع أنسب الحلول الهندسية والعلمية لمعرفة مصدر ونوع المياه التي تتسرب داخل النفق، حيث التقى المحافظ بالمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، وبعض من مسؤولي الشركة، وجرى تحديد أنسب طرق علاج المشكلة سواءً عن طريق حقن النفق أو تغيير خطوط المياه أو الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.

في سياق آخر، أزال محافظ القليوبية، اليوم الأحد، كافتيريا مقامة بدون ترخيص، ومتعدية على خط التنظيم بحي غرب شبرا الخيمة، إضافة إلى محل مخالف.