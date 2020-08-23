حرائق البترون اللبنانية تتسع.. وطوافة عسكرية تؤازر الدفاع المدني

وصلت الحرائق التي اندلعت في الأحراج والوديان وأماكن قريبة من المنازل في جربتا وتولا وعبدللي في البترون اللبناني، إلى المناطق المتاخمة للوادي الفاصل عن منطقة جبيل.

وعملت عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من الجيش عبر طوافة عسكرية، على إخماد النيران ومحاصرتها قبل أن تلامس المنازل، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطني للإعلام اللبنانية، أن حريقا كبيرا اندلع في أحراج وادي حقل الخربة وامتد الى غابة ارز الحريق وحقل القيس في أعالي جرد بلدة مشمش في عكار، حيث المنطقة وعرة وليس بالامكان بلوغ سيارات الإطفاء والنيران باتت تهدد مساحات كبيرة من الأشجار الحرجية الدهرية وبخاصة الأرز.

وناشد رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالاله زكريا، قيادة الجيش المساعدة على إطفاء الحريق وإيفاد طوافات عسكرية.

كذلك اندلع حريق آخر في محلة ضهور الحسين في خراج بلدة جديدة القيطع وأتى على مساحات شاسعة من الأشجار المثمرة زيتون ولوز وأراض عشبية وتهدد بفعل الرياح الشمالية الجافة ببلوغ المناطق الحرجية المحيطة ببحيرات عيون السمك.

وقام الأهالي بواسطة صهاريج محمولة على جرارات زراعية بمكافحة النار، مناشدين الدفاع المدني والجيش وكل الجهات التدخل لإخماد الحريق.