مصرع شخصين وإصابة العديد إثر أعمال عنف جنوب ساحل العاج

لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما، فيما أصيب العديد بجروح من جراء أعمال عنف عرقية وقعت بمدينة "ديفو" جنوب ساحل العاج "كوت ديفوا".

وقال مصدر بمستشفي في المدينة، اليوم: "تم إجلاء شخص إلى المستشفى الإقليمي وتوفي صباح اليوم متأثرًا بجروحه"، مضيفًا "إن العديد أصيب بجروح بالغة"، وفقا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية.

كما رصد العديد من الأشخاص المحليين جثمان لشخص مراهق لقي مصرعه أثر حريق اندلع في حانة محلية من جراء أعمال عنف اندلعت في أعقاب الإعلان المثير للجدل لرئيس البلاد، الحسن واتارا، عن خوضه الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل لتولي ولاية ثالثة.

وكان مؤيدو المعارضة من الشباب احتشدوا أمس السبت في الشوارع للإعراب عن احتجاجهم في العديد من المدن الكبرى، خاصة مدينة "ديفو"، بعد قبول واتارا على ترشيح حزبه الحاكم، هوفويستس من أجل الديمقراطية والسلام، له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما لقي حتى الآن، 6 أشخاص حتفهم بالفعل وأصيب 100 آخرون في أعمال عنف نشبت في أعقاب إعلان واتارا في السادس من شهر أغسطس الجاري عن عزمه الترشح مجددًا.