"قطاع الأعمال": خطة لطرح منتجات دوائية جديدة خلال أسبوعين

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة إعادة هيكلة فى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية خلال أسبوعين.

وأوضح "توفيق"، لـ"الوطن"، أنه طلب من الجمعية العمومية للشركة القابضة للأدوية خطة جديدة لطرح منتجات دوائية جديدة غير تقليدية وقيمة مضافة، مؤكداً أنه وجّه بالابتعاد عن تنفيذ المشروعات التقليدية التى تنفذ منذ عشرات السنين مثل خطط الصيانة وغيرها حتى تستطيع شركات الأدوية المملوكة للدولة أن تقدما جديداً يصب فى الناتج القومى الإجمالى، ما يصب فى مصلحة المواطن.

وأضاف "توفيق"، أن الخطة التى يرغب فى تنفيذها تتضمن استراتيجية وتحديد رؤية مستقبلية للبحث العلمى والتطوير على المديين القصير والبعيد، وإعداد خطة كاملة بشأن شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة، ومواصلة التوسع فى إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار توفيق إلى الانتهاء من التقييم الفنى لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، من قبَل استشارى متخصص، للبدء فى تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP.

وتستهدف الموازنة التقديرية للشركة القابضة للأدوية للعام المالى الحالى 2020/2021 إيرادات بقيمة 21.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.6% مقارنة بالمحقق فعلياً فى العام المالى 2018/2019، بالإضافة إلى صافى ربح بنحو مليار جنيه بزيادة قدرها 186.7% عن 2018/2019.

ووفقاً لمشروع موازنة 2020/2021، تبلغ جملة الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة 423 مليون جنيه بنسبة نمو 32.6% عن فعلى 2018/2019، فيما يبلغ صافى الربح المستهدف 239 مليون جنيه، بمعدل نمو 71% عن فعلى 2018/2019، وتبلغ حصة وزارة المالية نحو 45 مليون جنيه.