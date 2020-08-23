قيمتها 400 ألف جنيه.. تفاصيل قضية رشوة "القمامة" في حي مصر القديمة

كشفت تحقيقات قضية رشوة رئيس حي مصر القديمة أن متعهدا لجمع القمامة اتفق مع رئيس الحي المتهم على دفع مبلغ 400 ألف جنيه من متعهدي جمع القمامة المتعاقدين مع الحي لعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة باستغلال سلطته كرئيس للحي.

ونسبت النيابة لرئيس الحي اتهامات تتعلق بطلب وأخذ رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون وقررت النيابة حبسه ومتعهد جمع القمامة الذي اتفق معه على تقديم مبلغ الرشوة على ذمة التحقيقات بموجب الاتهامات المنسوبة لهما. وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن الواقعة ليست الأولى لرئيس حي مصر القديمة موضحة أنه اعتاد القيام بذلك مستغلا مهام وظيفته.

وألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على المتهمين بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق في القضية والوقائع المرتبطة بها.