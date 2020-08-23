نجاة شخص والبحث عن اثنين آخرين تحت أنقاض المنزل المنهار بطنطا

أنقذت العناية الإلهية مواطنًا من الموت تحت أنقاض منزل قديم، بحارة حافظ المتفرعة من شارع طة الحكيم بحي أول طنطا، بينما تتواصل جهود رجال الإنقاذ والحماية المدينة، للبحث عن اثنين آخرين من سكان المنزل تحت الأنقاض.

وفُرض كردون أمني من قبل الأجهزة الأمنية حول مكان الحادث، وأُغلقت محابس الغاز الطبيعي عن منطقة انهيار المنزل، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وحطام الحادث.

وأمر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بندب مسئولى الإدارة الهندسية ولجنة لفحص العقار محل الحادث والعقارات المجاورة له، وتحديد مدى تأثرها وخطورتها من عدمه، وأسباب انهيار العقار الذى يشار أنه قديم.