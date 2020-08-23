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نجاة شخص والبحث عن اثنين آخرين تحت أنقاض المنزل المنهار بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
07:41 م | الأحد 23 أغسطس 2020
نجاة مواطن والبحث عن اثنين أخرين تحت انقاض منزل طنطا المنهار

نجاة مواطن والبحث عن اثنين أخرين تحت انقاض منزل طنطا المنهار

أنقذت العناية الإلهية مواطنًا من الموت تحت أنقاض منزل قديم، بحارة حافظ المتفرعة من شارع طة الحكيم بحي أول طنطا، بينما تتواصل جهود رجال الإنقاذ والحماية المدينة، للبحث عن اثنين آخرين من سكان المنزل تحت الأنقاض.

وفُرض كردون أمني من قبل الأجهزة الأمنية حول مكان الحادث، وأُغلقت محابس الغاز الطبيعي عن منطقة انهيار المنزل، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وحطام الحادث.

وأمر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بندب مسئولى الإدارة الهندسية ولجنة لفحص العقار محل الحادث والعقارات المجاورة له، وتحديد مدى تأثرها وخطورتها من عدمه، وأسباب انهيار العقار الذى يشار أنه قديم.

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