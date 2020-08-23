وزير الخارجية الأمريكي يزور السودان والبحرين والإمارات وإسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو سيزور السودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في الفترة من 23 إلى 28 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بنفوذ إيران الخبيث، وإقامة علاقات إسرائيلية وتعميقها في المنطقة، وكذلك التعاون في حماية الاقتصادين الأمريكي والإسرائيلي من المستثمرين.

وفي السودان، سيلتقي بومبيو، برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل.

وسيسافر وير الخارجية الأمريكي بعد ذلك إلى المنامة للقاء ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

ويختتم بومبيو،رحلته في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالله بن زايد آل نهيان في أبوظبي لبحث القضايا الإقليمية.