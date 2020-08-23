جمعية أصحاب شركات البترول تحذر من خطورة إغلاق كرم أبوسالم

حذرت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة، اليوم، من النتائج الكارثية لاستمرار إغلاق معبر كرم أبوسالم التجاري مع الجانب الإسرائيلي على قطاع تجار الوقود والغاز، في ظل استيراد ثلث استهلاك القطاع عبر هذا المعبر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، أحمد لبيب الحلو، في بيان صحفي، أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم يشكل مزيدا من الضغط والإنهاك لقطاع تجار البترول والغاز، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به غزة.

وأوضح الحلو، أن شركات الوقود والغاز في غزة تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة تهدد وجودها نتيجة تراجع الواقع الاقتصادي وغياب القدرة الشرائية في القطاع، مشيرا إلى أن عمليات إغلاق المعبر تزيد من فرص تدمير هذه الشركات وإفلاسها

وناشد الحلو، الوسطاء والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعبر والسماح بتدفق كل السلع التجارية للشركات في غزة وعلى رأسها الوقود والغاز.