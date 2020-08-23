مسؤولون في قبضة الرقابة الإدارية.. فساد ورشاوى بالصوت والصورة

على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، تواصل هيئة الرقابة الإدارية، كشفها لفساد مسؤولين، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يستحل الاستيلاء على المال العام، لترصد عدة وقائع فساد لمسؤولين، وقفوا جميعًا أمام القضاء بتهم استغلالهم لنفوذهم وتلقي رشاوى، وغيرها من التهم التي كشفت عنها التحقيقات عنهم، والتي جاءت آخرها اليوم.

وتمكنت "الرقابة الإدارية" من ضبط رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضي المتهم الأول لمبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

رئيس حي مصر القديمة لم يكن أول المسؤولين الذين ضبطتهم الهيئة بل جاء استكمالا لسلسلة الكشف عن الفساد، وتستعرض "الوطن" أبرزها فيما يلي:

وزير الزراعة السابق

البداية كانت بسقوط صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، بعد تقديم استقالته مباشرة، واتهامه بأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من بعض رجال الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون، في سبتمبر 2016.

أمين عام لمجلس الدولة

وفي ديسمبر 2016، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة الأسبق، الذي مات في محبسه بعد ذلك، وعرفت القضية بـ"رشوة مجلس الدولة"، حيث ضبط "شلبي" لاتهامه في القضية مع المتهم جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة.

نائب محافظ الإسكندرية

وعقب أمين عام لمجلس الدولة، تم القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائبة المحافظ، في 27 أغسطس 2017، وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليها داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وكيل وزارة الصحة

كم تم إلقاء القبض على الدكتور مجدى حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مكتبه لاتهامهم في قضايا تلقى رشوة.

وكيل وزارة التموين

وفي بداية عام 2018، ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، واثنين من موظفي المديرية، بتهمة التلاعب بأموال الدعم الخاصة بـ10 آلاف بطاقة تموينية، حيث وجهت النيابة لهم تهمة الاستيلاء على المال العام

محافظ المنوفية

ألقى ضباط الرقابة الإدارية عصر أمس الأحد، القبض على الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية ورجلي أعمال في قضية فساد، بعد أن تم رصد مكالمات بين المتهمين، طلب فيها المحافظ من المتهمين الآخرين رشوة 2 مليون جنيه مقابل تسهيل طلب تقنين أرض غير مستوفي الشروط في مدينة السادات بالمحافظة، فيما أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بالقبض عليهم بعد تسجيل لقاءات لهم بالصوت والصورة.

أمين عام المجلس الأعلى للإعلام

وقبل نحو عام من اليوم، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، وأكدت المصادر أن الرقابة الإدارية تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورطه في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.

سكرتير محافظ الجيزة

وفي أكتوبر قبل الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب محافظ الجيزة لاتهامه بطلب رشوة جنسية من ربة منزل، مقابل إصدار قرارات إزالات لمبان على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها.