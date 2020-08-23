"مجمع الجلاء" تاريخ يعود لـ 73 عاما وجه السيسي بترميمه

خلال عرض المستشار عمر مروان وزير العدل، أبرز محاور ذلك التطوير، بما في ذلك إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.

أحداث عديدة مرت على مجمع محاكم الجلاء، الذي تم إنشاؤه عام 1947، منذ 73 عاما، قبل أن يشهد أعمال حرق وتخريب عام 2011، حينما احترق إبان ثورة 25 يناير 2011، في فترة الانفلات الأمني التي سادت البلاد حينها.

مجمع الجلاء يقع في منطقة وسط البلد، بجوار جريدة الأهرام، ويتكون من مبنيين، الأول مطل على شارع الجلاء، ويتكون من 7 طوابق، أما المبنى الثاني فيعتبر ملحقا للمبنى الأول بالمجمع، ويتكون من 9 طوابق، ولم تصل يد التخريب والإتلاف لهذا المبنى، وما زال العاملون به والجهات تمارس عملها به.

المبنى المحترق ضم 12 دائرة لمحكمة جنح ونياباتها الجزئية، والتي ضمت مناطق كلاً من الأزبكية وروض الفرج وشبرا وبولاق والموسكي والسيدة زينب والجمالية ومصر القديمة وباب الشعرية والدرب الأحمر.

ومن المقرر أن تصل تكلفة عملية الترميم قرابة 200 مليون جنيهًا، حسبما صرح المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل سابقًا.

وجاءت توصية السيسي بترميم مجمع الجلاء خلال اجتماعه، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وفقًا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.