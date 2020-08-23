البحرين والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، قائد الأسطول الخامس الجديد الفريق بحري صمويل بابارو، تعزيز التعاون العسكري والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، أن العاهل البحريني، استقبل قائد الأسطول الخامس الأمريكي الجديد، وهنأه بمناسبة تسلمه مهام عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح لتحقيق كل ما يخدم قضايا الأمن والسلام في المنطقة.

وأعرب بن عيسى، عن اعتزازه بما يجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وروابط تاريخية وثيقة كحلفاء وشركاء، منوهًا بما يشهده التعاون الثنائي من تطور مستمر، لا سيما في الميادين العسكرية والدفاعية.

وأكد بن عيسى، أن العلاقات البحرينية - الأمريكية مبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والحرص المشترك على تحقيق جميع أهداف ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث مجريات الأحداث في المنطقة.