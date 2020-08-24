هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية ميلة الجزائرية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم، ولاية ميلة الجزائرية شمال شرقي الجزائر.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، في بيان: فقد تحدد مركز الهزة بـ3 كيلومترات غرب منطقة قرارم قوقة بولاية ميلة.

وكانت ولاية ميلة قد تعرضت قبل أسبوعين لهزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.9 درجة و4.5 درجة بمقياس ريختر على التوالي وتسببتا في أضرار مادية بالمباني والمساكن والطرق، كما تم تسجيل هزة ارتدادية بنفس الولاية بلغت قوتها 3.2 درجة بمقياس ريختر.

وتسببت تلك الزلازل في إعلان منطقة الخربة بولاية ميلة منطقة منكوبة.