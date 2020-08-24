مصرع طفل وإصابة شابين في انهيار عقار بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية بمساعدة أهالي منطقة طه الحكيم بمدينة طنطا من استخراج جثة طفل، وذلك بعد استخراج شابين مصابين من تحت أنقاض العقار المنهار وفي حاله صحيه خطيره وتم نقله الي مستشفي طنطا الجامعي لمحاولة اسعافهم بينما تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفي المنشاوى العام .

ومن جانبها قطع مسئولو الكهرباء بمجلس مدينة طنطا التيار الكهربائى عن منطقة العقار المنهار بمنطقة طه الحكيم لتسهيل التعامل مع الحادث وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة أخرى.

ومن جانبة كلف محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي لجنة من إدارة الشؤون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا وعرض تقرير بشأنها للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.

وقامت مديرية أمن الغربية بفرض كردون أمني على المنزل الذي انهار بمنطقة حافظ وهبي بشارع طة الحكيم في طنطا.