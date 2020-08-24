مأساة "نهى" مع زوجها "الشاذ": بيسرق هدومي الداخلية ويلبسها للرجالة

انخدعت في هيئته ومنصبه، كان الوقار يظهر عليه وكأنه لا يمكن أن يصدر منه عيب، إلا أن عشرة 3 أشهر كشفت لها عن كارثة أخلاقية، فرغم كل تلك المظاهر التي دفعتها للزواج منه، إلا أنه كان منزلقا في مستنقع الشذوذ الجنسي، ولعبت الصدفة دورها في فضح أمره، عندما شاهدته يسرق ملابسها الداخلية ليرتديها في إحدى سهراته الحمراء خارج المنزل، ولم يصمد كثيرا عند مواجهته واعترف لها بأفعاله، طالبا مساعدته لكنه قررت الانفصال.

مأساة "نهى"، كما وصفتها في حديثها، بدأت عندما انتهت من دراستها بكلية الطب، وبحكم تربيتها في إحدى قرى محافظة الجيزة، فإنها كانت منغلقة ولا تتعرف على أي رجل أو شاب حتى في محيط زملائها بالكلية، إلى أن بدأت أسرتها تتعجل زواجها ولعبت الأم دور الخاطبة وبدأت رحلة البحث عن عريس لابنتها، حتى ظهر "ك"، عن طريق إحدى معارفها ونجحت الأم في إقناع الابنة بالعريس، على الرغم من معرفتها بزواجه سابقا مرتين، وطلاقه في المرتين لأسباب مجهولة.

ضغطت الأم على ابنتها وحذرتها من البقاء في دائرة العنوسة، وأن قطار الزواج سيفوتها، فرضخت ووافقت، خاصة بعد ترتيب اللقاء الأول بين العروسين، وظهور العريس بمظهر جذبها وجعلها لا تتردد في الموافقة لتنتهي الأمور بالزواج في هدوء تام.

نهى تقول: استمر الزواج 3 أشهر وكان زوجي يتحدث معي في أمور غريبة، خاصة تأجيل الحمل بحجة أنه يريد أن يستمتع بالشهور الأولى في الزواج، رغم أنه لم يكن دائم التواجد في المنزل، ولم يطلب علاقة زوجية إلا مرات معدودة ولم تكن الأمور مرضية بالنسبة لي، لكن بحكم الأصل والتربية قررت إخفاء الأمر ومحاولة مساعدته طبيا حتى اكتشفت الطامة الكبرى.

تتوقف نهى عن الحديث لثوان، وتنظر للأرض في خجل وحسرة، وتكمل: اكتشفت إنه شاذ جنسيا، ودة كان بالصدفة لما كنت بدور على هدوم معينة عشان ألبسها وملقتهاش وفضلت أدور عليها لقيتها في كيس أسود كان شايله، وعملت نفسي مش واخدة بالي لإني شكيت إنه متجوز تاني أو بيعرف ستات، ففضلت أراقبه بعدها لحد ما في يوم شاب تليفونه مفتوح واتصدمت لما شفت ليه صور بنفس الهدوم بتاعتي وتدوم تانية حريمي، وكان بيبعت الصور دي لناس معينة والحوار بينهم إنه في علاقة غلط بتتم بينهم.

تواصل نهى: واجهته فاعترف بكل سهولة وقالي لو عاوزة تعيشي معايا على كدة أهلا وسهلا مش عاوزة تتناولي عن كل حقوقك ومع السلامة، وعرفت منه إنه دة كان سبب طلاقها مرتين قبل كدة، فقررت الخلاص منه بالقانون وأقمت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة.