10 نصائح للوقاية من هجوم الذئاب بعد واقعة "القرايا"

تمكن رجال الشرطة في قرية القرايا، جنوب غرب الأقصر، من القضاء على ذئب مفترس هاجم القرية، السبت الماضي، قبل أن يصيب الأهالي بأذى.

وأوضح رقيب شرطة، أحمد عبد العزيز، أحد اللذين تمكنا من الفتك بالذئب، أنه تفاجأ هو وصديقه الخفير رجائي الدين علي برؤية ذئب متوسط الحجم، يتسلل بالقرية، حتى انخرط في السير نحو أحد المنازل بجوار دير الشهداء.

"الوطن" استعرضت أبرز النصائح التي خرجت بمعرفة مديرية الطب البيطري بالأقصر، لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من هجمات الذئاب والهروب منها حال التعرض لها.

1- الذئاب تتشابه مع الكلاب لكن ما يميزها عنهم هو أن ذيل الذئب مفرود لأسفل وليس ملفوفا.

2- يظهر الذئب بالأماكن القريبة من المناطق الجبلية والزراعات الخضراء كالقصب.

3- طرق الحماية من هجوم الذئب، تتجلى أولًا في الحفاظ على هدوء الشخص حتى تتصرف بحكمة، دون الفرار، لأن الذئب سوف يعتقد أنه فريسته، وينطلق خلفك ولن تستطيع أن تسبقه.

4- يجب عدم التحديق في عيون الذئب لأنه سيشعر بالتهديد ويهجم مباشرة، كما يرجى عدم الصياح بالصوت العالي.

5- رشق الذئب بالحجارة لأنه من أكثر الحيوانات خوفًا رغم كونه مفترسا.

6- الجري بشكل دائري يعد من طرق الحماية أيضًا، حيث إن الذئب عموده الفقري لا يقاوم الحركة الدائرية.

7- حال وجود "اسبراي" قابل للاشتعال، بالتزامن مع مصدر اشتعال، يجب القيام بإخراجهما وإحداث نار مشتعلة بشكل ضخم، فسوف يغادر الذئب لأنه يخاف من النيران المتوهجة.

8- حال هجوم الذئب يرجى لف الثياب حول الرقبة ومحاولة منعه من الوصول إليها، حتى تكون الإصابة بعيدة من المناطق الحساسة القريبة من حافة الموت.

9- حال ارتداء ملابس خفيفة يجب الوقوف مثل لاعبي كرة القدم ووضع اليدين على الوجه.

10- حال الإصابة بجروح قطعية نتيجة هجوم الذئب، يجب غسل الجروح بالمياه الجارية، ثم التوجه إلى أقرب مستشفى على الفور لتلقي العلاج والعقاقير الطبية اللازمة.