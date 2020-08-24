مصرع أب وإصابة ابنه بعد سقوطهما في تانك سولار بميناء بورسعيد

لقى أب مصرعه وأصيب نجله إثر سقوطهما في تانك محمل بسولار على متن مركب داخل ميناء بورسعيد.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بأن مستشفى السلام استقبل عن طريق سيارات الإسعاف، الأب جمال إبراهيم البلاح 58 عاما، جثة هامدة ونجله أحمد جمال إبراهيم 18 عاما، مصاب باختناق والحالة العامة سيئة، وبالفحص الطبى تبين أنه يعانى من صعوبة بالتنفس وتم تقديم الإسعافات الأولية داخل وحدة العناية المركزة ووضع تحت جهاز التنفس الصناعي، وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية الأمن أن الأب ونجله يعملان على متن أحد المراكب المحملة بسولار داخل ميناء بورسعيد باب 41 وسقطا أثناء عملهما داخل تانك السولار.

وأمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحريات وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة ولحين التصريح بالدفن.