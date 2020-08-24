وزير التعليم العالي: أنشانا جامعات في كل المحافظات حتى لا يغترب الطلاب

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته البالغة بإنشاء الكثير من المؤسسات التعليمية في مصر سواء مدارس حكومية أو جامعات حكومية وأهلية ودولية وخاصة، فكان لا يمكن حدوث ذلك لولا وجود دولة تهتم ببناء الإنسان أولًا وتهدف إلى تعليمهم، موضحًا أنه لم يكن هناك اهتمامًا بالتعليم وجودته مثل السنوات القليلة الماضية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يعتبر نفسه محظوظًا لوجوده في هذا الزمن ويكون شاهدًا على هذا التطور والرقي في منظومة التعليم سواء التعليم الجامعي أو التعليم الأساسي، مؤكدًا أنه تم إنشاء 4 جامعات جديدة خلال الفترة القليلة الماضية، وأصبح لدينا 27 جامعة في 27 محافظة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الدولة كانت تسعى لتوفير التعليم الجامعي للمواطنين دون أن يتغربوا، وأن يجد كل طالب التعليم الجامعي في محافظته وهذا قد تحقق، فتعليم الشباب له أهمية قصوى، فلا يمكن أن نُطالب بالتنمية أو الوعي السياسي دون أن يكون لدينا شباب متعلم، مؤكدًا أن العلم والبحث العلمي هو الذي يعطي أمانا حقيقيا لأي دولة.

وأوضح الوزير، أن الجامعات التكنولوجية تُعد مسارا جديدا تم استحداثه مؤخرا، كما أن الدولة المصرية تضع أهدافا أمام أعينها للتطور مثل الصين والدول المتقدمة، ولكن للأسف الشديد ثقافة الشهادة هي المسيطرة على الأسر المصرية.