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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:03 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 24 أغسطس الحالي، في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.72 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.

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