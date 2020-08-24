إزالة 119 حالة تعد على المجاري المائية وأراضي الدولة بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، اليوم، 119 قرار إزالة على أراضي الدولة بإجمالي مساحة 7684 م2، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشرطة، من خلال حملة موسعة لإزالة التعديات وإحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجاري المائية ومنافعها.

وجرى ذلك على النحو التالي: تنفيذ 10 قرارات إزالة عبارة عن مباني وزراعات على مصرف الطلمبات الرئيسي بزمام هندسة صرف إدكو بمساحه 3487 م2، وتنفيذ 62 قرار إزالة على ترعة المحمودية بزمام هندسة ري مركز المحمودية، عبارة عن 40 قرار إزالة لمباني بالطوب الأبيض والخرسانة بمسطح 2592 م2، 22 قرار إزالة لزراعات بمسطح 1605 م2.

وكذا تنفيذ عدد 47 قرار إزالة بمساحة 3127 م2 تعدي على أملاك الري عبارة عن: 40 قرار مباني و7 قرارات زراعة، بنطاق قرية كفر نكلا بقرية أريمون جسر ترعة المحمودية البر الأيمن بالمحمودية.