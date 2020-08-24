نشوب حريق في صليب على كنيسة بأسيوط

نشب حريق في الصليب الموجود أعلى قبة كنيسة العذراء بمدينة أبوتيج، بسطح المنيسة دون وقوع خسائر مادية أو بشرية تذكر، وجرى السيطرة عليها بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبو تيج بوقوع حريق أعلى سطح كنيسة العذراء بالبندر دائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجرت السيطرة عليه، دون أي خسائر.

وتبين من المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.