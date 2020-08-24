تراجع حجم التجارة بين الصين والدول العربية بنسبة 8.4%

أفادت بيانات رسمية صينية بأنّ حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ 96.17 مليار دولار، في النصف الأول من العام الحالي، بتراجع 8.4% على أساس سنوي في ظل تأثيرات وباء "كوفيد-19".

وذكرت وزارة التجارة الصينية في أحدث بيانات أصدرتها اليوم، أنّ الواردات الصينية من الدول العربية بلغت 52.15 مليار دولار خلال النصف الأول بانخفاض 10.6% على أساس سنوي، فيما وصلت الصادرات الصينية إلى الدول العربية 44.02 مليار دولار بتراجع 5.6%.

وبلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها الشركات الصينية مع الدول العربية في الفترة المذكورة، 16.03 مليار دولار، بزيادة 1.8% على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة الأعمال للشركات الصينية 12.41 مليار دولار بزيادة 4.3%.

كما بلغت الاستثمارات المباشرة الصينية في جميع القطاعات للدول العربية 640 مليون دولار في النصف الأول، بتراجع 30.2% على أساس سنوي.