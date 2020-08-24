"دبي" تحدد الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني

قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي، اليوم، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر نوفمبر المقبل، بخصم يبلغ 0.45 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقود الخام العماني لشهر نوفمبر المقبل؛ لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي، تحميل الشهر نفسه نوفمبر المقبل.