صحيفة أمريكية: كوشنر على تواصل مع رئيس الصندوق الروسي للاستثمار

ذكرت بوابة "ديلي بيست" الإلكترونية الأمريكية The Daily Beast، نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، على اتصال شخصي برئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وزعمت مصادر بالبيت الأبيض، أن كوشنر ودميترييف لعدة سنوات "ناقشا عن بعد ومن خلال وسطاء فرص التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي كما التقيا شخصيا، وبحثا أمورا أخرى تتعلق بقضايا التسوية في الشرق الأوسط وخفض إنتاج النفط ومكافحة انتشار الفيروس التاجي المستجد".

ورأت الصحيفة الأمريكية، أن إحدى نتائج هذا التعاون تمثل في تزويد الولايات المتحدة بمعدات طبية روسية، كانت بحاجة إليها في ذروة وباء كورونا المسصتجد "كوفيد 19".

وقال "ديلي بيست"، إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تشارك في نقل واستلام الشحنات الإنسانية من روسيا، وإن القضايا التنظيمية، بما في ذلك البحث عن الموردين، عُهد بها إلى كوشنر شخصيا.

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن كوشنر شخصيا اتفق على إرسال شحنة إنسانية من روسيا و"عجّل في إبرام صفقة الإمداد، معتمدا على معرفته الشخصية بدميترييف".

كانت طائرة شحن من طراز "آن- 124" روسية على متنها معدات طبية من روسيا، هبطت في الأول من أبريل الماضي في مطار جون كيندي الدولي بنيويورك.

وتولى حسب اتفاق بين البلدين، الصندوق الروسي للاستثمار المباشر دفع تكلفة نقل الحمولة الروسية إلى الولايات المتحدة في إطار مكافحة الوباء، وبالمثل تحملت الولايات المتحدة تكاليف شحنة أمريكية مقابلة أرسلت إلى روسيا.